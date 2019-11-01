Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

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Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций. 
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба украинского парламента. 

«Народные депутаты Украины призвали председателя комитета (по иностранным делам палаты представителей США. — RT) Элиота Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединённых Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», — указано в сообщении.

В письме говорится, что американские конгрессмены назвали «Азов» террористической организацией на основании непроверенных фактов.

Также указано, что с января 2015 года «Азов» является официальной структурой Нацгвардии Украины.

Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепа США объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».

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