Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.

Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.

«Народные депутаты Украины призвали председателя комитета (по иностранным делам палаты представителей США. — RT) Элиота Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединённых Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», — указано в сообщении.

В письме говорится, что американские конгрессмены назвали «Азов» террористической организацией на основании непроверенных фактов.

Также указано, что с января 2015 года «Азов» является официальной структурой Нацгвардии Украины.

Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепа США объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».