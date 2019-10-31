В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике при обстреле со стороны ВСУ погиб ополченец, об этом заявили в республиканской Народной милиции.
В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня ВСУ обстреляли район населённого пункта Лозовое из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики», — сказал журналистам представитель ведомства, его слова приводит Интерфакс.

В милиции отметили, что информация о жертвах среди мирного населения уточняется, а доступ МЧС в район обстрела ограничен из-за стрельбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.

В Золотом процесс отвода сил от линии соприкосновения стартовал 29 октября в полдень.

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