Эксперт прокомментировал заявление Богдана об усталости Зеленского

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что Владимир Зеленский устал от критики и негатива.
Эксперт прокомментировал заявление Богдана об усталости Зеленского
  • ©president.gov.ua

«Я думаю, это очень неосторожное заявление. Я думаю, оно будет использовано его противниками: последуют какие-то негативные комментарии со стороны радикальных националистических организаций, со стороны Петра Порошенко. Я не исключаю, что в последующем представитель офиса президента несколько скорректирует это заявление», — заметил политолог в беседе с НСН.

Кроме того, по его мнению, комментарий об усталости украинского лидера говорит о том, что в его команде нет понимания, как выстраивать диалог с населением.

Ранее Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива.

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