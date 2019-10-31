Парламент Киргизии запретил добычу урана

Короткая ссылка
Парламент Киргизии одобрил законопроект о запрете добычи урана и тория в стране.
Парламент Киргизии запретил добычу урана
  • @jogorku.kenesh
  • Instagram

«За принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов из 111 присутствующих», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы парламента.

Документ должен подписать президент страны.

Отмечается, что разработка уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения и обеспокоенность из-за возможного ухудшения экологической обстановки.

Ранее в компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Гринпис о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить