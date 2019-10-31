Парламент Киргизии запретил добычу урана

Парламент Киргизии одобрил законопроект о запрете добычи урана и тория в стране.

«За принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов из 111 присутствующих», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы парламента.

Документ должен подписать президент страны.

Отмечается, что разработка уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения и обеспокоенность из-за возможного ухудшения экологической обстановки.

Ранее в компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Гринпис о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.