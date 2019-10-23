В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов

В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.

«Речь не идёт о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что речь идёт о ввозе в Россию обеднённого урана, который будет использоваться для производства обогащённого урана.

«Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не на захоронение, а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — отметили в АО «Техснабэкспорт».

Отмечается, что транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности.

Ранее Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана. Greenpeace отметила, что ввозимый материал якобы радиоактивен и токсичен.