В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
«Речь не идёт о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Отмечается, что речь идёт о ввозе в Россию обеднённого урана, который будет использоваться для производства обогащённого урана.
«Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не на захоронение, а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — отметили в АО «Техснабэкспорт».
Отмечается, что транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности.
Ранее Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана. Greenpeace отметила, что ввозимый материал якобы радиоактивен и токсичен.