В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Короткая ссылка
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.

«Речь не идёт о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что речь идёт о ввозе в Россию обеднённого урана, который будет использоваться для производства обогащённого урана. 

«Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не на захоронение, а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — отметили в АО «Техснабэкспорт».

Отмечается, что транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности.

Ранее Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана. Greenpeace отметила, что ввозимый материал якобы радиоактивен и токсичен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить