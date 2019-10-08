Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

Эксперты не зафиксировали превышения радиационного фона в вагонах поезда, который прибыл в Москву из Германии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Проверка завершена. По итогам проведённых экспресс-анализов превышение уровня радиационного фона не выявлено», — сказал собеседник.

Данную информацию агентству подтвердили и в МЧС России. Как отметили в ведомстве, их лаборатории провели замеры, никакой угрозы для пассажиров поезда зафиксировано не было.

Ранее СМИ сообщали, что в одном из вагонов поезда, следовавшего из Берлина, сотрудники пограничной службы якобы зафиксировали превышение радиационного фона.

Летом учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.