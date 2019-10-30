Эксперт оценил отказ Рады создать комиссию по событиям в Одессе

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT решение Верховной рады проголосовать против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Эксперт оценил отказ Рады создать комиссию по событиям в Одессе
  • Reuters

«Всё это вызывает вопросы и звучит довольно странно, потому что, наверное, в интересах прежде всего самой Украины провести это расследование. Эта трагедия вызывала много недоумений. Внести ясность в то, почему и как это произошло, очень важно. Сейчас же возникает предположение, что те депутаты Рады, которые голосовали против, стремятся не выносить сор из избы», — сказал он.

Ранее Рада проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.

За проект постановления проголосовали всего 79 депутатов, в том числе 32 члена фракции «Слуга народа».

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