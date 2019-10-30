В МИД России ответили на планы Украины провести учения возле Крыма

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В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области возле Крыма, заявив, что любые манёвры возле российских границ вызывают в Москве обеспокоенность.
В МИД России ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко.

«Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство. Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны», — сказал он.

Ранее в центре командования ВВС Украины заявили, что с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, возле границы с Крымом, пройдут тактические учения с ракетными стрельбами.

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