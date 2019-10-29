Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
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Как отмечается, манёвры состоятся на испытательном полигоне «Ягорлык».
Планируются боевые стрельбы с подразделениями ЗРК «Бук М1», «С-300ПТ», контрольные лётные испытания ракет к ЗРК «С-300ПТ», «С-300ПС», «С-300В1» и определяющие ведомственные испытания комплекса «С-125-2Д1».
Как указали в ведомстве, стрельбы пройдут в акватории Чёрного моря.
Ранее авиация Черноморского флота России провела учения в Крыму.