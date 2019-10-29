Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.

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Как отмечается, манёвры состоятся на испытательном полигоне «Ягорлык». Планируются боевые стрельбы с подразделениями ЗРК «Бук М1», «С-300ПТ», контрольные лётные испытания ракет к ЗРК «С-300ПТ», «С-300ПС», «С-300В1» и определяющие ведомственные испытания комплекса «С-125-2Д1». Как указали в ведомстве, стрельбы пройдут в акватории Чёрного моря. Ранее авиация Черноморского флота России провела учения в Крыму.