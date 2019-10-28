МВД Грузии расследует взлом сайта президента страны

Короткая ссылка
МВД Грузии расследует хакерскую атаку на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.
МВД Грузии расследует взлом сайта президента страны
  • © Heinrich/imago stock&people
  • globallookpress.com

«Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по ст. 284 («Самовольное проникновение в компьютерную систему») и 286 («Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему») УК Грузии», — приводит Интерфакс сообщение грузинского МВД.

Отмечается, что хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы государства Михаила Саакашвили с надписью: I'll be back.

Также хакерской атаке подверглись сайты других официальных учреждений страны.

В сентябре Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить