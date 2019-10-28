МВД Грузии расследует взлом сайта президента страны

МВД Грузии расследует хакерскую атаку на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

«Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по ст. 284 («Самовольное проникновение в компьютерную систему») и 286 («Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему») УК Грузии», — приводит Интерфакс сообщение грузинского МВД.

Отмечается, что хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы государства Михаила Саакашвили с надписью: I'll be back.

Также хакерской атаке подверглись сайты других официальных учреждений страны.

В сентябре Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности».