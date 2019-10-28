Военные России и Белоруссии проведут наблюдательный полёт над Латвией

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Российские и белорусские военные выполнят наблюдательный полёт над Латвией с 28 октября по 1 ноября.
Военные России и Белоруссии проведут наблюдательный полёт над Латвией
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское оборонное ведомство.

Как проинформировали в Минобороны, полёт планируется на российском самолёте наблюдения Ан-30Б.

Ранее сообщалось, что российские Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем.

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