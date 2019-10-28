МИД России оценил угрозу лидера «Азова» ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение минских договорённостей», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее Билецкий записал видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что президент «сдаёт огромную территорию», пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе.

Он также пригрозил Зеленскому ввести 10 тыс. бойцов в Донбасс.

26 октября сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в ходе рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.

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