МИД России оценил угрозу лидера «Азова» ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс
«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение минских договорённостей», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.
💬 #Мнение М.В.Захаровой:— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 27, 2019
Украинские радикалы «не допустят капитуляции» в Донбассе, заявил основатель батальона «Азов». Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей➡️https://t.co/Ev8dkYMp74pic.twitter.com/lMsA6ev81B
Ранее Билецкий записал видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что президент «сдаёт огромную территорию», пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе.
Он также пригрозил Зеленскому ввести 10 тыс. бойцов в Донбасс.
26 октября сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в ходе рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.