Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

Лидер добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом информирует РИА Новости.

Билецкий заявил, что Зеленский, пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе, «сдаёт огромную территорию».

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, — то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сообщил лидер «Азова».

При этом он отметил, что, «если с тысячей не получится, там будет десять тысяч».

Он также заявил, что бойцы «Азова» останутся в Золотом, так как они «имеют право на собственное мнение».

Ранее сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в ходе рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.