Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

Короткая ссылка
Лидер добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий  записал видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом информирует РИА Новости.
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
  • ©president.gov.ua

Билецкий заявил, что Зеленский, пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе, «сдаёт огромную территорию».

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, — то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сообщил лидер «Азова».

При этом он отметил, что, «если с тысячей не получится, там будет десять тысяч».

Он также заявил, что бойцы «Азова» останутся в Золотом, так как они «имеют право на собственное мнение».

Ранее сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в ходе рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить