В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района села Нижнее Лозовое

Короткая ссылка
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое.
В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района села Нижнее Лозовое
  • РИА Новости

«С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия. В 16:00... из автоматического гранатомёта обстреляли район населённого пункта Нижнее Лозовое», — приводит Луганский информационный центр сообщение.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.

В ведомстве добавили, что киевские силовики создают препятствия работе беспилотников миссии ОБСЕ для недопущения обнаружения их мест расположения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить