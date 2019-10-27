В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района села Нижнее Лозовое
- РИА Новости
«С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия. В 16:00... из автоматического гранатомёта обстреляли район населённого пункта Нижнее Лозовое», — приводит Луганский информационный центр сообщение.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.
В ведомстве добавили, что киевские силовики создают препятствия работе беспилотников миссии ОБСЕ для недопущения обнаружения их мест расположения.