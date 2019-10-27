В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района села Нижнее Лозовое

В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое.

«С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия. В 16:00... из автоматического гранатомёта обстреляли район населённого пункта Нижнее Лозовое», — приводит Луганский информационный центр сообщение.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.

В ведомстве добавили, что киевские силовики создают препятствия работе беспилотников миссии ОБСЕ для недопущения обнаружения их мест расположения.