Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».

Отмечается, что ранее Загороднюк заявил, что НАТО видит Украину в качестве партнёра, поскольку у неё есть «пятилетний опыт войны с Россией».

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми», — написала Захарова в своём Facebook.

Она добавила, что это опыт «самоуничтожения».

25 октября Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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