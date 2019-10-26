Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»

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Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»
  • © Вадим Трюхан
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Фрагмент программы опубликован на сайте телеканала.

«Я думаю, что ни я, ни кто-то из моих коллег никогда вас здесь ни в чём не убедит, ни вы никогда никого из моих коллег не убедите по одной простой причине: разные национальные интересы», — заявил украинский политолог.

Он также добавил, что не видит смысла «тратить свою энергию» для дискуссий в рамках передачи, так как оппоненты при отсутствии аргументов начнут ему «хамить и угрожать», как якобы «любит действовать» ведущий программы Евгений Попов.

После того как Трюхан отказался аргументировать свои обвинения, ведущий его выгнал.

«Уйдите из студии и подумайте. Вон из студии», — заявил он. 

Впоследствии Попов в своём Instagram назвал украинского эксперта «убеждённым бандеровцем».

Сам украинский политик, комментируя ситуацию, заявил, что рад вернуться на родину, несмотря на то что программа позволяла ему отстаивать позицию Украины.

В сентябре украинского политолога выгнали с эфира программы «Кто против?» после оскорблений в адрес немецких СМИ. 

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