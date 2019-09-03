Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

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Украинского политолога Вячеслава Ковтуна во время эфира программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» выгнали из студии после оскорблений в адрес немецких СМИ. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире программы обсуждал возможность поставок немецкого оружия на Украину. 

Сосновский обратил внимание на то, что Ковтун сказал, что «поставок оружия не будет». По его словам, «немецкая пресса пишет обратное».

«Да пошла она в ...., эта немецкая пресса», — выкрикнул Ковтун.

В связи с этим ведущий Сергей Михеев потребовал от украинского эксперта покинуть студию.

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

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