Украинского эксперта навсегда изгнали из российского ток-шоу

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Украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.

Соответствующий момент программы был размещён на сайте канала.

Отмечается, что гость начал показывать неприличные жесты начальнику пресс-службы Народной милиции самопрозглашённой Донецкой народной республики Даниилу Безсонову во время прямого включения из Донецка.

В итоге ведущий Евгений Попов удалил из студии украинского эксперта, а другая ведущая программы Ольга Скабеева добавила, что Непогодин больше никогда не появится на ток-шоу.

«Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе», — сказала она.

Уточняется, что в момент инцидента Безсонов рассказывал об обстрелах Донбасса Вооружёнными силами Украины.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв выгнал Непогодина из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24» из-за спора по поводу Степана Бандеры.

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