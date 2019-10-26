«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма
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Украинская модель рассказала, что часто в детстве отдыхала в Крыму. По её словам, она любит Ялту и Форос. Также Паша поделилась, что её сестра в настоящее время проживает в Феодосии.
Она пожелала Крыму процветания «как республике».
«Я считаю, что Крым для всех людей. Вся территория Земли — она принадлежит всем нам, людям», — сказала она.
В июне украинская певица Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.