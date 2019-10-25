На Украине убили одного из свидетелей по делу Вороненкова

Во время перестрелки в Шевченковском районе Харькова был убит один из свидетелей в деле об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Об этом заявила представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец изданию «Украинская правда».

По её словам, убитым является Владимир Борох, который был сначала задержан по факту нападения на Вороненкова, а после получил статус свидетеля.

«Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству получено не было. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил», — сказала она.

Максимец добавила, что киевская прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами, чтобы проверить возможную связь перестрелки в Харькове с убийством Вороненкова.

Ранее оперная певица Мария Максакова, вдова Вороненкова, обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника ведомства к смерти её супруга.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.