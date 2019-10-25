На Украине убили одного из свидетелей по делу Вороненкова
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Об этом заявила представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец изданию «Украинская правда».
По её словам, убитым является Владимир Борох, который был сначала задержан по факту нападения на Вороненкова, а после получил статус свидетеля.
«Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству получено не было. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил», — сказала она.
Максимец добавила, что киевская прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами, чтобы проверить возможную связь перестрелки в Харькове с убийством Вороненкова.
Ранее оперная певица Мария Максакова, вдова Вороненкова, обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника ведомства к смерти её супруга.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.