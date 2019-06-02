Максакова попросила Быстрыкина помочь в расследовании Вороненкова

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Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника ведомства к смерти её супруга.
Максакова попросила Быстрыкина помочь в расследовании Вороненкова
  • РИА Новости

«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства России, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», — цитирует Максакову НТВ.

14 марта 2018 года МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.

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