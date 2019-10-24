В Минске пресекли контрабанду банкнот и облигаций Российской империи

В аэропорту Минска таможенные службы обнаружили в багаже вылетавшей гражданки Белоруссии 77 банкнот и ценных бумаг времён Российской империи.

© ГТК РБ

«В столичном аэропорту сотрудники Минской региональной таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 77 единиц банкнот и облигаций времён Российской империи», — приводит ТАСС сообщение Государственного таможенного комитета Белоруссии. Отмечается, что 62-летняя гражданка Белоруссии собиралась лететь из Минска в США с пересадкой в Амстердаме. Ранее крымские таможенники изъяли у гражданина Украины часы за 600 тыс. рублей.