В Минске пресекли контрабанду банкнот и облигаций Российской империи

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В аэропорту Минска таможенные службы обнаружили в багаже вылетавшей гражданки Белоруссии 77 банкнот и ценных бумаг времён Российской империи.
В Минске пресекли контрабанду банкнот и облигаций Российской империи
  • © ГТК РБ

«В столичном аэропорту сотрудники Минской региональной таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 77 единиц банкнот и облигаций времён Российской империи», — приводит ТАСС сообщение Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Отмечается, что 62-летняя гражданка Белоруссии собиралась лететь из Минска в США с пересадкой в Амстердаме.

Ранее крымские таможенники изъяли у гражданина Украины часы за 600 тыс. рублей.

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