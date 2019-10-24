В Минске пресекли контрабанду банкнот и облигаций Российской империи
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«В столичном аэропорту сотрудники Минской региональной таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 77 единиц банкнот и облигаций времён Российской империи», — приводит ТАСС сообщение Государственного таможенного комитета Белоруссии.
Отмечается, что 62-летняя гражданка Белоруссии собиралась лететь из Минска в США с пересадкой в Амстердаме.
Ранее крымские таможенники изъяли у гражданина Украины часы за 600 тыс. рублей.