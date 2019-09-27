Крымские таможенники изъяли у гражданина Украины часы за 600 тысяч рублей

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Сотрудники Крымской таможни изъяли у гражданина Украины часы Rolex за 600 тыс. рублей, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мужчина пытался ввезти их без оформления необходимой документации.
Крымские таможенники изъяли у гражданина Украины часы за 600 тысяч рублей
  • © пресс-служба Крымской таможни

Часы были найдены в фирменной коробке в салоне автомобиля. Украинец предъявил чек на товар. Для подтверждения рыночной стоимости и оригинальности изделие направлено на экспертизу.

Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

Как отметили в таможне, за последний месяц это не первая попытка ввезти Rolex без декларации. В начале сентября в Крым хотели провезти подобное изделие стоимостью почти 1 млн рублей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что жителя Калининградской области задержали за попытку провезти более 17 кг янтаря.

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