Крымские таможенники изъяли у гражданина Украины часы за 600 тысяч рублей
- © пресс-служба Крымской таможни
Часы были найдены в фирменной коробке в салоне автомобиля. Украинец предъявил чек на товар. Для подтверждения рыночной стоимости и оригинальности изделие направлено на экспертизу.
Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.
Как отметили в таможне, за последний месяц это не первая попытка ввезти Rolex без декларации. В начале сентября в Крым хотели провезти подобное изделие стоимостью почти 1 млн рублей.
Ранее «Невские новости» сообщали, что жителя Калининградской области задержали за попытку провезти более 17 кг янтаря.