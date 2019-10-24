«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве

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«Нафтогаз» подверг критике решение киевских властей начать отопительный сезон. В компании считают, что делать это пока рано, поскольку в городе держится хорошая погода.
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
  • РИА Новости

«Не хотим портить настроение господину (Виталию. — RT) Кличко, но по прогнозам погоды ещё неделю будет тёплая погода... К тому же со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла», — говорится в сообщении пресс-службы.

В «Нафтогазе» посоветовали подходить к данному вопросу выборочно, а не включать отопление сразу всем потребителям. В частности, там допускают начало подачи тепла в детсады и больницы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал начало отопительного сезона в украинской столице с 25 октября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна готова к отопительному сезону. При этом он допустил, что в некоторых населённых пунктах могут возникнуть проблемы в случае неподписания нового контракта на транзит российского газа в Евросоюз.

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