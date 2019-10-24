В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом

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Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.
В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом
  • Reuters

«Пока не удаётся прийти к общему пониманию, как корректно установить тех, кто включён в списки для обмена, но изъявит желание остаться на территории Украины либо вообще откажется участвовать в процессе обмена. Сначала договорились всех привезти на линию разграничения и провести верификацию на месте. Но, к сожалению, представители украинской стороны на последнем заседании сообщили, что в одностороннем порядке разработали какую-то анкету — которая не была согласована с нами», — сказала Морозова.

Она добавила, что также существуют трудности с алгоритмом «процессуальной очистки» задержанных, который уже два года ищет и не может найти украинская сторона».

«Часть задержанных находятся под следствием или в процессе судебного разбирательства. Украинская сторона настаивала, чтобы процесс проходил корректно с точки зрения украинского законодательства», — отметила Морозова.

В конце сентября сообщалось, что ДНР готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88».

Подробнее — в материале RT.

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