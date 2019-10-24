СМИ: Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

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Россия намерена направить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа, которая есть в распоряжении агентства.

Вместе с этим российская сторона собирается попросить министра обороны Армении Давида Тонояна разобраться в сложившейся ситуации.

По словам источника агентства, нота в ближайшее время будет направлена армянской стороне.

Уточняется, что данный документ подписан 22 октября заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым. В нём говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

В августе представитель ORSIS заявлял, что после срыва тендера армянского Минобороны на поставку оружия, в котором участвовала российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье «халатное отношение к службе».

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