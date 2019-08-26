В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России

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Уголовное дело возбуждено в Армении после срыва тендера Минобороны на поставку оружия, в котором участвовала российская ORSIS, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
  • РИА Новости

По словам представителя ORSIS, в мае армянское МО впервые объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Требования смогла удовлетворить только российская компания, однако тендер закрыли, причина чего неизвестна.

Дело заведено по статье о халатном отношении к службе, сообщили на предприятии. Данные подтвердили в оборонном ведомстве, пообещав предоставить всю дополнительную информацию по окончании работы следственных органов.

О случившемся извещён военный атташе посольства Армении в России.

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