В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
- РИА Новости
По словам представителя ORSIS, в мае армянское МО впервые объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Требования смогла удовлетворить только российская компания, однако тендер закрыли, причина чего неизвестна.
Дело заведено по статье о халатном отношении к службе, сообщили на предприятии. Данные подтвердили в оборонном ведомстве, пообещав предоставить всю дополнительную информацию по окончании работы следственных органов.
О случившемся извещён военный атташе посольства Армении в России.