В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России

Уголовное дело возбуждено в Армении после срыва тендера Минобороны на поставку оружия, в котором участвовала российская ORSIS, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя ORSIS, в мае армянское МО впервые объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Требования смогла удовлетворить только российская компания, однако тендер закрыли, причина чего неизвестна.

Дело заведено по статье о халатном отношении к службе, сообщили на предприятии. Данные подтвердили в оборонном ведомстве, пообещав предоставить всю дополнительную информацию по окончании работы следственных органов.

О случившемся извещён военный атташе посольства Армении в России.