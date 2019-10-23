Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР

Правительство Украины обязало НАК «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках без учёта задолженности за топливо.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на постановление украинского кабмина №875.

Отмечается, что украинское правительство постановило, что для исполнения специальных обязанностей, возложенных на субъектов рынка природного газа при определении необходимого уровня расчётов производителя тепловой энергии по заключённым с НАК «Нафтогаз Украины» договорам о поставках природного газа, не будет учитываться задолженность за потребленный природный газ, использованный подразделениями, расположенными на территории ЛНР и ДНР.

Согласно позиции кабмина, это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода.

Ранее в «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

В сентябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.