Замглавы МИД России обсудил с послом Молдавии вопрос Приднестровья

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей, в рамках которой обсуждался вопрос урегулирования в Приднестровье.

«22 октября... состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективам российско-молдавских отношений, а также ситуации в приднестровском урегулировании», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский встретятся 29 октября в резиденции главы Молдавии.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье.