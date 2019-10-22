Замглавы МИД России обсудил с послом Молдавии вопрос Приднестровья

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей, в рамках которой обсуждался вопрос урегулирования в Приднестровье.
Замглавы МИД России обсудил с послом Молдавии вопрос Приднестровья
  • РИА Новости

«22 октября... состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективам российско-молдавских отношений, а также ситуации в приднестровском урегулировании», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский встретятся 29 октября в резиденции главы Молдавии.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье.

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