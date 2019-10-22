Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
- РИА Новости
«Нормандскому формату сейчас тяжело», — цитирует ТАСС Пескова.
Он напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договоренностей, но в настоящее время «одна из сторон-участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
Ранее российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
Как заявляли в Кремле, в ходе «обмена мнениями о ситуации на Украине» была подчёркнута «безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса».