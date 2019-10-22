Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».

«Нормандскому формату сейчас тяжело», — цитирует ТАСС Пескова.

Он напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договоренностей, но в настоящее время «одна из сторон-участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».

Ранее российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Как заявляли в Кремле, в ходе «обмена мнениями о ситуации на Украине» была подчёркнута «безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса».