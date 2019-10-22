В МИД России прокомментировали идею о введении единой визы в СНГ

Введение единого визового режима на территории СНГ могло бы способствовать развитию деловых и туристических контактов между странами, однако обсуждать возможные сроки реализации данной идеи пока преждевременно. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Нельзя не учитывать тот факт, что каждое из государств — участников СНГ осуществляет свою собственную визовую и миграционную политику, положения национальных законодательств наших стран в этой сфере далеко не всегда совпадают», — отметил он в интервью РИА Новости.

Руденко подчеркнул, что такая возможность должна быть тщательно изучена экспертами компетентных ведомств.

«Первым делом потребуется определить круг заинтересованных в такой единой визе стран СНГ и их готовность идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства», — уточнил представитель МИД России.

По его словам, необходимо также оценить объём подготовительной работы для введения единого визового режима.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения для стран СНГ единого визового режима наподобие «шенгена».

Портал Nation News сообщал, что наиболее популярными среди россиян городами СНГ для осенних путешествий стали Минск, Нур-Султан и Ереван.