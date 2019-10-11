Токаев предложил подумать над введением в СНГ единой визы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на территории стран СНГ единого визового режима наподобие «шенгена».

«К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он предложил рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого визового режима наподобие Шенгенского соглашения.

По его словам, это позволило бы в разы увеличить туристический поток.

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