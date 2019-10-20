На Украине призвали восстановить подачу воды жителям Луганской области
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте политсилы.
«Около 80 тыс. жителей трёх городов Луганской области — Лисичанска, Приволья и Новодружеска — с 18 октября остаются без централизованной подачи воды из-за долгов за электричество. Реакции правительства на ситуацию до сих пор нет», — указывается в заявлении.
Во фракции указывают, что власть игнорирует проблемы простых украинцев. По мнению партии, парламентское монобольшинство и члены правительства занимаются своими делами, а «до реальных проблем людей им дела нет».
«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от правительства немедленно обеспечить восстановление централизованной подачи воды жителям украинских городов. Создать постоянно действующий штаб для предотвращения коммунальных кризисов и подготовки страны к отопительному сезону», — отмечается в сообщении.
Ранее украинский министр развития общин и территорий Алёна Бабак заявила, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области могут признать «техногенной катастрофой регионального уровня».