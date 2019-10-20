Глава Киевской ОГА подал в отставку

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Председатель Киевской областной городской администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян подал на имя президента Украины Владимира Зеленского прошение об отставке.
Глава Киевской ОГА подал в отставку
  • @mykhailo.bnoairiian
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«Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА», — говорится в заявлении, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook.

Фотографию заявления политик сопроводил цитатой из произведения «Сад Гефсиманский»: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте ещё есть шанс вообще не умереть».

10 июля Зеленский во время своего визита в Борисполь представил Бно-Айрияна в качестве нового главы Киевской ОГА.

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