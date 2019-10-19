Пушков оценил слова Савченко о «вранье Порошенко»

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о том, что бывший украинский президент Пётр Порошенко «врал» о выполнении Минских соглашений.
Пушков оценил слова Савченко о «вранье Порошенко»
  • © Globallookpress.com

«Савченко подтвердила: Порошенко врал насчёт выполнения Киевом Минских соглашений. Ранее Коломойский заявил, что Порошенко врал о керченском инциденте — «русские там были ни при чём», это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это враньё», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Савченко обвинила Порошенко в том, что он «врал» о выполнении Киевом Минских соглашений, которые позволили бы разрешить конфликт в Донбассе.

При этом, по её словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский «просто начал искать механизмы, как их выполнить».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить