Лукашенко рассказал, какой хочет видеть Белоруссию будущего

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какой хочет видеть страну в будущем.
Лукашенко рассказал, какой хочет видеть Белоруссию будущего
  • РИА Новости

«Чтобы больше никогда нами из-под плётки не управляли в нашей истории. Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли её будущее. Это главное, что нужно сохранить. Всё остальное купим», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что хочет, чтобы страна «была Беларусью».

«Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами своё счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на свой клочок земли», — отметил белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия не претендует на чужое и стремится только сохранить своё.

В апреле Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить