Лукашенко рассказал, какой хочет видеть Белоруссию будущего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какой хочет видеть страну в будущем.

«Чтобы больше никогда нами из-под плётки не управляли в нашей истории. Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли её будущее. Это главное, что нужно сохранить. Всё остальное купим», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что хочет, чтобы страна «была Беларусью».

«Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами своё счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на свой клочок земли», — отметил белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия не претендует на чужое и стремится только сохранить своё.

В апреле Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.