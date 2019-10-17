Косачёв оценил создание в Раде межфракционного объединения «Кубань»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

«Я усматриваю в этой инициативе желание создать некую зеркальную ситуацию. Россия заботится о своих соотечественниках за рубежом. Украина тоже делает попытки. Но в качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», — считает он.

Сенатор также отметил, что Россия — страна с большим опытом сохранения культурных традиций и особенностей, гуманитарных прав любых этнических групп.

«Если бы Украина взяла пример России для подражания, многие проблемы решались бы гораздо проще. Жёсткая националистическая политика Киева порождает все те проблемы, с которыми Украина сталкивается в своём развитии. Россия всегда была местом комфортного проживания для любых национальностей, включая украинскую», — заключил Косачёв.

Ранее в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».