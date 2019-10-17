В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского об условии отвода войск в Донбассе

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Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с Nation News прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского об условии отвода войск в Донбассе.
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского об условии отвода войск в Донбассе
  • РИА Новости

«Позиция украинской стороны очень удивляет, поскольку все вопросы, связанные с реализацией Минских соглашений, лежат полностью на Украине», — сказал Туров.

По его словам, недавно также было заявлено, что договорённости можно реализовать лишь с роспуском самопровозглашённых ДНР и ЛНР, хотя это практически невозможно, так как договорённости парафированы представителями этих республик.

Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен ждать семь «дней тишины» в Донбассе для отвода сил, при этом соблюдение перемирия должна подтвердить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В начале октября первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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