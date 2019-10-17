Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Короткая ссылка
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
  • РИА Новости

Об этом Разумков сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Рада».

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», — сказал он. 

Спикер Рады также выразил желание, чтобы украинские СМИ и другие сайты работали исключительно в законодательном поле и не наносили вреда интересам Украины.

Ранее зампред мониторинговой миссии ООН на Украине заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие «Миротворца», так как этот сайт нарушает украинское законодательство и международные нормы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить