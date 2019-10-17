Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу

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Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.

«Я, очевидно, не могу объявлять всех имён наших зарубежных партнёров, некоторые из которых говорили, что уже есть договорённость с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах... и об особом статусе», — рассказал он в эфире «Радио НВ».

По его словам, подобные условия «навязывались» Украине «некоторыми политиками» и ранее.

«В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине  противостояние... могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий», —отметил Парубий.

Он также выразил мнение, что данные договорённости могут быть заключены до Нового года, при этом допустив, что негласно они уже достигнуты.

Ранее ФРГ и Франция выразили надежду на достижение прогресса по Донбассу на встрече лидеров стран нормандского формата. 

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