Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
- РИА Новости
Соответствующее заявление Пушилина приводит Донецкое агентство новостей.
Глава ДНР заявил, что Киев «не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира», а вместо этого «юлит и изворачивается».
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
«Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку он создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне. Необходимо учредить новую, по-настоящему незалежную Украину», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР.