Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что украинское государство «было создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства» в 2014 году, в связи с чем «должно быть ликвидировано как нелегитимное».
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Пушилина приводит Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР заявил, что Киев «не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира», а вместо этого «юлит и изворачивается».

Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».

«Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку он создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне. Необходимо учредить новую, по-настоящему незалежную Украину», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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