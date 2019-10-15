Киев призвал отказаться от «рублёвой зоны» в Донбассе

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Представители Киева на заседании Контактной группы в Минске подняли вопрос об отказе неподконтрольных территорий Донбасса от «рублёвой зоны». Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Киев призвал отказаться от «рублёвой зоны» в Донбассе
  • Reuters

«В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей. — RT) от рублёвой зоны», — написала Олифер в Facebook.

По её словам, также ставился вопрос о возвращении «украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановлении уплаты налогов в украинский государственный бюджет».

Ранее Олифер также сообщила о готовности Киева выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР и отвода сил в Донбассе. 

В феврале 2017 года Совет министров ЛНР постановил сделать российский рубль официальной денежной единицей в республике.

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