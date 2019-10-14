В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Мы увидели от него достаточно всеобъемлющую и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам и относительно того, как решать конфликт на востоке Украины», — сказал дипломат на пресс-конференции.

По её словам, в Европейском союзе видят «некоторое позитивное развитие» в этой сфере и желают поддержать этот процесс.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план Б по урегулированию конфликта в Донбассе. 

11 октября представитель ЕС отметил прогресс в реализации Минских соглашений, но заявил о желании услышать оценку ситуации от Пристайко.

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