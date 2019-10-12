В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали от двух взрывов боеприпасов.
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«На окраине города Донецка во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения трое мирных жителей: мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения», — указали в ведомстве.

Отмечается, что другой взрыв, в результате которого пострадал ребёнок, произошёл в районе населённого пункта Старобешево. Пострадавший нашёл тайник с боеприпасами, а после решил взорвать один из запалов к ручной гранате, «в результате чего получил минно-взрывную травму руки».

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее военнослужащий Народной милиции ДНР погиб в результате обстрела населённого пункта Коминтерново.

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