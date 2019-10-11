В Раде предложили отменить военный сбор

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил отменить военный сбор на Украине.
В Раде предложили отменить военный сбор
  • Reuters

Как сообщает «112 Украина», он зарегистрировал соответствующий проект изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы в парламенте страны.

«Военный сбор фактически повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц через одинаковые объекты налогообложения. Учитывая указанное, фонд заработной платы терпит чрезмерную налоговую нагрузку», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что из Налогового кодекса предлагается изъять пункт о военном сборе, а из бюджетного — норму о зачислении соответствующих денег в общий фонд госбюджета.

Ранее старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил почти 50% от официального валового внутреннего продукта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить