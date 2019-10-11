Уровень теневой экономики на Украине почти достиг 50% от ВВП

Старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщает УНИАН, об этом Лысая заявила в ходе представления соответствующих результатов исследования по данной теме в рамках проекта Shadow.

«Уровень теневой экономики на Украине в 2017 году составил 46,8%, но с 2017-го и по 2018-й он немного вырос и составил 47,2%», — сказала она.

Вместе с тем Лысая добавила, что данные цифры выше тех, которые даёт Минсоцполитики Украины, однако они близки к оценкам независимых экспертов.

«Если брать оценки независимых экспертов, то наши оценки очень близки к тем, которые публикуют международные компании и организации», — указала специалист.

Она отметила, что соответствующие показатели не очень сильно отличаются по регионам, почти везде по стране они на одном уровне — от 44% до 50%.

Согласно исследованию, большую часть теневой экономики на Украине занимает незадекларированный доход бизнеса, далее следуют зарплата в конвертах и неоформленные сотрудники.

В январе экс-депутат Верховной рады Наталья Королевская рассказала о причинах роста теневого сектора экономики Украины. По её словам, это связано с тем, что люди не в силах выдерживать нынешнюю налоговую нагрузку.