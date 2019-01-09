В Раде объяснили рост теневого сектора экономики Украины

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Депутат Верховной рады Наталья Королевская рассказала о причинах роста теневого сектора экономики Украины.
В Раде объяснили рост теневого сектора экономики Украины
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  • РИА Новости

Как она отметила в беседе с телеканалом «112 Украина», данное явление связано с тем, что люди не в силах выдерживать нынешнюю налоговую нагрузку.

«Работающая экономика складывается из двух составляющих — легальная экономика и доля теневого сектора. К сожалению, у нас за последние пять лет доля теневого сектора возрастает, потому что люди не в состоянии сегодня оплачивать и коррупционный налог, который с каждым годом растёт, и налоговую нагрузку», — сказала она.

Депутат также добавила, что она удивлена тому, что спустя столько времени правительство только «начинает познавать азы государственного управления».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году.

В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

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