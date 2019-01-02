Экс-спикер Рады заявил об отсутствии на Украине стратегии создания экономики

Короткая ссылка
Бывший спикер Верховной рады Александр Мороз заявил, что на Украине в настоящий момент нет стратегии создания экономики.
Экс-спикер Рады заявил об отсутствии на Украине стратегии создания экономики
  • Reuters

Как отметил Мороз в эфире телеканала NewsOne, у него вызывает сомнения отчёт государственной статистики о создании более чем 200 заводов на Украине.

«Я думаю, что это на бумаге. Какие 270 заводов? Пусть назовут. У нас нет производственно-финансовых планов. Их никто не ведёт. Мы говорим про планирование. Нет стратегии государства, стратегии создания экономики Украины. А без этого у государства нет перспектив», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году.

В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить