Экс-спикер Рады заявил об отсутствии на Украине стратегии создания экономики

Бывший спикер Верховной рады Александр Мороз заявил, что на Украине в настоящий момент нет стратегии создания экономики.

Как отметил Мороз в эфире телеканала NewsOne, у него вызывает сомнения отчёт государственной статистики о создании более чем 200 заводов на Украине.

«Я думаю, что это на бумаге. Какие 270 заводов? Пусть назовут. У нас нет производственно-финансовых планов. Их никто не ведёт. Мы говорим про планирование. Нет стратегии государства, стратегии создания экономики Украины. А без этого у государства нет перспектив», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году.

В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.