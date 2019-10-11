Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
- РИА Новости
«Поверьте, у меня уже аллергия на слово «капитуляция». И хочу в очередной раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.
Он отметил, что намерен достичь «ощутимой силы» государства через грамотную дипломатию, создание мощного сектора безопасности и обороны, возрождение экономики и обеспечение благополучия граждан.
Однако, по словам Зеленского, «монолитным этот фундамент могут сделать только сплочённость и единство всех украинцев» в восстановлении территориальной целостности страны, рождении «богатой и сильной» Украины.
Среди целей украинским лидером были упомянуты полное прекращение огня, возвращение заключённых, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над границей, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.
Зеленский добавил, что соответствующие проводимой политике положения будут внесены в новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины.
Ранее Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.