Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине
- РИА Новости
Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
«Я могу сказать, сколько стоит хлеб, я покупаю его очень редко, потому что мне нельзя хлеб. Я знаю, что хлеб стоит в целом 15—24 гривны, но я покупаю за 30—45 гривен», — сказал он.
Зеленский добавил, что также может купить в магазине воду, вино и сыр.
Ранее депутат Верховной рады Жан Беленюк завысил прожиточный минимум на Украине, заявив, что он составляет около $1200, при фактическом — $80.