Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве с его участием ответил на вопрос журналистов, знает ли он, сколько стоит литр молока в стране. Трансляцию пресс-марафона ведёт телеканал «112 Украина».
Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине
  • РИА Новости

Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют. 

«Я могу сказать, сколько стоит хлеб, я покупаю его очень редко, потому что мне нельзя хлеб. Я знаю, что хлеб стоит в целом 15—24 гривны, но я покупаю за 30—45 гривен», — сказал он.

Зеленский добавил, что также может купить в магазине воду, вино и сыр.

Ранее депутат Верховной рады Жан Беленюк завысил прожиточный минимум на Украине, заявив, что он составляет около $1200, при фактическом — $80.

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